Loupili v barech a přitom i stříleli. Zadržela je zásahová jednotka

Policie zadržela tři lidi ve věku od 21 do 39 let, které podezírá z ozbrojených loupeží, jež se odehrály na třech místech na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje. Při nich pachatelé ukradli několik desítek tisíc korun. Skupinu policisté zadrželi na konci minulého týdne, v úterý o tom informovala příbramská policejní mluvčí. Členům gangu hrozí tresty od dvou do 10 let vězení.