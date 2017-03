Spor o pokácený ořešák vyvrcholil střelbou. Důchodci hrozí až 18 let vězení

Letitý spor dvou sousedů z Prahy 4 vyvrcholil střelbou a obžalobou z pokusu o vraždu. Z trestného činu se u pražského městského soudu nyní zpovídá třiasedmdesátiletý Vlastimil Matula. Ten podle obžaloby střelil svého souseda do rukou a do ucha. Podle znalců, které soud ve čtvrtek vyslechl, Matula jednal zkratkovitě. Důchodci hrozí v případě odsouzení až 18 let vězení.