K incidentu došlo v neděli odpoledne mezi Vojkovicemi a Rajhradem. Řidič vozu Škoda Fabia se snažil ujet policejní hlídce. „Na podezřele jedoucí auto, které nebezpečně kličkovalo po silnici, policisty upozornil oznamovatel,” řekl Malášek.

Během zběsilé jízdy, při níž ohrožoval ostatní řidiče, vjel muž několikrát do protisměru i na chodník, dokonce naboural zaparkované auto. Po projetí Rajhradem zamířil na most přes D52, kde vjel směrem na Brno do protisměru. Po ztrátě předního kola však daleko nedojel a po asi pěti stech metrech naboural do svodidel.

Na svobodě 14 dní



Není divu, že se řidič snažil policejní hlídce ujet. Auto ukradl u rodinného domku v Rohatci na Hodonínsku společně s počítačem a dalšími věcmi, uvedl Malášek. Navíc neměl řidičský průkaz. Nikdy ho totiž nevlastnil, řídil poprvé v životě.

„Muž, který strávil skoro polovinu života ve vězení, zamířil za mříže po dvou týdnech strávených na svobodě. To dokončil šestiletý trest za majetkovou trestnou činnost,” dodal Malášek.