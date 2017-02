Lébl podle obžaloby loni v létě na pražské Harfě po předchozím popíjení a hádce chytil svou partnerku oběma rukama za krk a rdousil ji, dokud neupadla do bezvědomí. Pak ji kopal, zasouval do pusy dřevěnou násadu a vykosťovacím nožem ji bodl do levého prsa.

Na samotný incident si prý nevzpomíná, ten den vypil asi čtyři litry vína. „Vyčítala mi všechno možný. Pak mi přeskočilo v hlavě, uvědomuju si, jak mám ruce na jejím krku a pak jak sedím v obýváku a ona tam leží mrtvá,“ popsal osudný moment obžalovaný.

Na dotaz soudkyně, co mu způsobilo „přeskočení v hlavě“, odpověděl: „Pravděpodobně to bylo proto, že mi řekla, že mi byla nevěrná s Karlem. Vyčítala mi, že nemám peníze a že se o ni neumím postarat. Já jí říkal, že chlastá taky. Pak už si jen pamatuju, že jsem na WC a oběma rukama ji držím pod krkem. Snažila se bránit, ale co si budeme povídat, proti chlapovi ženská nemá šanci, začala chrčet, a pak mi křáplo,“ popsal na policii.

Po útoku byl prý úplně mimo a nevěděl, co má dělat. „Pil jsem, pak jsem na ni začal být naštvanej. Komunikoval jsem s ní, řval jsem na ni, kopal jsem do ní,“ popisoval Lébl. Mrtvé ženě se prý snažil kleštěmi dostat do úst, dřevěnou tyčí se jí pak snažil vymlátit zuby. „Chtěl jsem jí zničit zuby, protože si na nich zakládala,“ vysvětloval své jednání.

S mrtvolou komunikoval a řval na ni



Další tři dny pak popíjel, mrtvola ženy byly v bytě. Pro alkohol si chodil do obchodu. Druhý nebo třetí den mu začal vadit pohled na její tělo, a tak ho přikryl dekou. Čtvrtý den došly Léblovi peníze a navíc pobyt v bytě už byl pro něj obtížný, protože tělo bylo i kvůli vysokým letním teplotám v rozkladu a zapáchalo. Vzal tedy nenačaté balení kávy, náušnice, které ženě koupil, její telefon a šel ven.

Ve večerce směnil kávu a náušnice za krabičku cigaret a telefon prodal v zastavárně za 120 korun. Poté se odebral do kobyliské restaurace U Hofmanů, kde v pití pokračoval. „Když po mně chtěl číšník zaplatit, tak jsem mu řekl, ať zavolá policii, že stejně na zaplacení nemám a že jsem zabil svoji ženu,“ uvedl u soudu Lébl. To číšník udělal a policie si pro Lébla přijela do restaurace.

Znásilnil tchýni



Lébl u soudu uvedl, že se „celoživotně rád napil“. Spíše ale o víkendu s kamarády, nic závažnějšího. S partnerkou byl osm let, s občasnými výkyvy. „Vztah byl divoký. Bez alkoholu jsme se nehádali. Byla žárlivá, ale ty hádky vznikaly různě,“ popsal soužití.

Čtrnáct dní před vraždou se opět pohádali, žena z bytu odešla, Lébl dál popíjel a pak v panice zavolal na linku 158, že tam leží uškrcená žena a že ji zabil. Nepravdivé oznámení před soudem svedl na „alkoholového démona“.

V minulosti byl odsouzen za vloupání do aut a znásilnění tchyně. Ze závislosti na alkoholu se podle svých slov neléčil. „Nechci svůj čin omlouvat alkoholem, ale rozhodně v tom hrál hodně velkou roli,“ připustil u soudu.