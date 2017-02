Ostatně právě to byl podle všeho důvod, proč byla inspekce od případu odstavena, i když standardně by měla trestnou činnost policistů vyšetřovat ze zákona ona.

Sám Murín ve čtvrtek na dotaz Práva svůj výslech potvrdil, jakékoliv podrobnosti ale uvést odmítl. „Byl jsem poučen, že nesmím sdělovat žádné informace,“ řekl Právu Murín.

Případ s krycím názvem Bereta má na starosti přímo pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, ani ta se k výslechu Murína nechtěla nijak vyjadřovat. „Žádné úkony nekomentujeme,“ konstatovala žalobkyně.

V citlivé kauze je kromě Gáboríka obviněn také někdejší vysoký důstojník dnes už zaniklé protikorupční policie Radek Holub, vlivná pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová a také příslušník Celní správy Pavel Šíma.

Kauzu přitom rozjeli detektivové z protimafiánské jednotky ÚOOZ. Po jejím loňském sloučení právě s protikorupční policií pod jednu střechu Národní centrály proti organizovanému zločinu ale případ převzala kvůli možnému střetu zájmů celorepubliková protidrogovka.

Gáborík podle vyšetřovatelů dlouhodobě fungoval jako obchodník s citlivými informacemi, který měl svým zdrojům u bezpečnostních složek za jejich „služby“ platit.

Vynášení informací dříve Murín vyloučil

Murín se s ním přitom zná ze svého dřívějšího působení u policie. „Pana Gáboríka znám, a to jako policistu, se kterým jsem kdysi pracoval ve stejné policejní budově. V posledních letech jsem ho náhodně několikrát potkal, ale pravidelně se s ním nestýkám a ani jsem o to neusiloval,“ řekl k tomu šéf inspekce loni v létě v rozhovoru pro Právo.

Že by Gáboríkovi tzv. „nosil“, ale Murín důrazně odmítl. „Potkávám takto spoustu lidí a můžu absolutně vyloučit, že bych mu vynášel jakékoliv informace nebo něco podobného. To v žádném případě,“ poznamenal loni ředitel inspekce, který ve funkci na konci roku 2015 vystřídal Ivana Bílka.

Ten na vysoký post rezignoval poté, co byla inspekce vyšachována z vyšetřování jiného citlivého případu, totiž kauzy Vidkun. V té jde o údajné klientelistické vazby mezi podnikatelsko-politickým prostředím a některými špičkami olomoucké policie nebo inspekce.

Rezignaci vyloučil



Murín v této souvislosti podobnost obou případů odmítl, stejně jako možnost vlastní rezignace.

„Podstatný rozdíl je v tom, že kauza Vidkun se týkala i našich příslušníků, takže jsem to vnímal jako v zásadě logický krok ze strany státního zástupce. V aktuálním případu ovšem dosud nevím o tom, že by do něj byla inspekce jakkoliv zapletena, takže rezignovat se rozhodně nechystám,“ poznamenal loni v rozhovoru Murín.

Kauzu Bereta rozjela policie loni v květnu, kdy obvinila Gáboríka, Holuba a Šímu, proti Máchové zahájili detektivové stíhání o necelý půlrok později.