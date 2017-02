Malík napadl herečku a zpěvačku loni v létě koncem července ve zkušebně skupiny Anacreon v Jemníkách kousek od Kladna.

Z neznámých důvodů ji při odchodu ze zkušebny zezadu praštil půllitrem, povalil ji na zem a začal škrtit. Dívka se snažila jeho sevření bránit, Malík ji proto udeřil dvěma lahvemi s pivem do hlavy.

Zelníčkové se pak podařilo kousnout útočníka do malíčku, sevření povolilo a dívka mohla utéci k sousedům, odkud zavolala pomoc. Malík se poté schoval do křoví u nedaleké zastávky, kde ho po několika hodinách objevil přítel Zelníčkové.

„Není vůbec žádných pochyb o tom jaká zranění, kdy a jakým mechanismem poškozená utrpěla,“ měl jasno předseda soudního senátu Robert Pacovský.

Svým způsobem mu rozhodování ulehčil sám obžalovaný Malík, který se víceméně přiznal a vypovídal téměř shodně jako napadená dívka, jejíž výpověď má Pacovský za věrohodnou.

Malíkovi však soud neuvěřil tvrzení, že se po první ráně půllitrem — na kterou si údajně nemůže vzpomenout — snažil Zelníčkovou utišit. Mladík tvrdil, že chtěl mít klid na přemýšlení co dál. „S touto verzí se soud nemohl ztotožnit,“ podotkl Pacovský.

Napadená herečka Veronika Zelníčková

FOTO: Repro Super.cz/facebook Anacreon

„Máme za to, že měl obžalovaný v úmyslu poškozenou usmrtit. Pokud by chtěl ten útok po jejím utišení ukončit, tak tak učinit mohl, nicméně pokračoval dál,“ dodal soudce s tím, že pokud by Malík skutečně chtěl Zelníčkovou pouze utišit, mohl jí to dát najevo verbálně nebo aspoň gestem.

Samotný útok Pacovský označil za brutální a zákeřný, neboť byl veden masívním skleněným půllitrem, zezadu a nečekaně. Malík v té době navíc vážil asi o osmdesát kilo více než Zelníčková.

„Poškozená útok přežila díky tomu, že se jí v dané situaci podařilo vyvinout maximální možnou aktivitu, aby se útoku obžalovaného ubránila,” konstatoval soudce.

Snížený trest

Trestní sazba v tomto případě je 10 až 18 let, soud ovšem sáhl k mimořádnému snížení o dva roky.

Podle soudu pro Malíka hraje jeho dosavadní trestní bezúhonnost, jistá projevená lítost nad činem či samotné přiznání. Soud vzal v úvahu i posudky znalců, podle kterých byly Malíkovy ovládací schopnosti v důsledku jeho zdravotního stavu spojeného s cukrovkou do jisté míry omezené. U Malíka je také podle znalců dobrá možnost jeho opětovného začlenění do společnosti.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Waldemar Malík přichází k soudu (archivní video)

Malík se v závěrečné řeči příliš nerozpovídal. „Chci jenom říct, že mě opravdu mrzí, co se stalo,“ pronesl k soudu obžalovaný. „Byl bych rád, aby bylo posuzováno objektivně a nejen podle médií, jak to bylo včera prezentováno ve zprávách,“ dodal.

Pokus o krádež i podvod

Mladík před soudem tvrdil, že si první ránu nepamatuje a sváděl to na svůj zdravotní stav — večer po útoku byl prý s hyperglykemickým záchvatem hospitalizován v nemocnici.

Krádež peněženky Zelníčkové s deseti tisíci korunami a kreditními kartami nejprve vysvětloval tak, že to byl omyl, posléze zase tvrdil, že o krádež nešlo, protože mu prý Zelníčková dlužila deset tisíc, a on si jen bral, co bylo jeho.

Soud Malíka odsoudil také za podvod, protože si v půjčovně vypůjčil fototechniku v celkové hodnotě 61 tisíc, kterou obratem prodal v zastavárně na pražském Smíchově za 25 tisíc korun.