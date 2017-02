Podle nynějších zjištění Práva detektivové již předali státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na Půtu a další obviněné. Hejtmana viní z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí pět až dvanáct let vězení.

Kauza se točí kolem plánované zásadní změny jmenovaného kostela. Skupina libereckých podnikatelů chtěla budovu předělat na „centrum geotermální energie pro občany“.

Tabulka s úplatky?

Podle vyšetřovatelů získala dotaci ve výši 55 miliónů korun, tedy téměř o polovinu víc, než by podle policie rekonstrukce reálně stála. Zbytek peněz si údajně rozdělili a část rozdali na úplatcích.

Z odposlechů prý vyplynulo, že Půta ladil s manažerem stavebního gigantu Metrostav detaily projektu a postup rady ROP Severovýchod, která financování zakázky řešila. Hejtman měl v záznamech údajně vystupovat velmi aktivně.

Policisté navíc podle médií našli při domovních prohlídkách tabulku s rozepsanými částkami určenými na domnělé úplatky, přičemž v ní byla i položka „800 tisíc pro Nejvyššího“.

„Máme za to, že nejméně část peněz byla předána,“ řekl Právu už v listopadu 2014 žalobce Radim Kadlček z liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Hejtman vinu popírá

Obviněných je podle slov Kadlčka včetně hejtmana Půty celkem třináct a k tomu navíc čtyři právnické osoby, tedy firmy. První obvinění padla už počátkem dubna roku 2014.

„Mohu potvrdit, že policie uzavřela vyšetřování a koncem ledna předala státnímu zástupci spisový materiál i s návrhem na konkrétní vyřešení věci. Nebudu zatím specifikovat s jakým, státní zástupce se nyní musí s velmi rozsáhlým spisem seznámit a poté vydá rozhodnutí,“ uvedl včera Kadlček.

Sám hejtman od počátku jakékoli nezákonné jednání odmítl. „Ani v případě projektu rekonstrukce kostela, ani v případě ­žádného jiného projektu jsem nepřijal žádný úplatek ani žádné jiné zvýhodnění,“ bránil se hejtman krátce po svém obvinění.

Podle něj mu policie sdělila, že měl vzít úplatek v řádu statisíců a také to, že mají odposlechy lidí, kteří mluví o tom, že mu úplatek předali.

Jediné, co Půta připustil, je chyba, že se kromě kanceláře na hejtmanství setkával s některými lidmi včetně manažerů Metrostavu na benzínce.

Nyní je hejtman na dovolené, takže telefon měl přesměrován na sekretářku. V SMS pak redakci napsal, že o návrhu policie jej obžalovat nemá informace on ani obhájci a považuje prý za vysoce nestandardní, když o tom už vědí média.

Za nestandardní pak označil řadu dalších kroků policie od zahájení jeho stíhání v listopadu 2014.

„Mohu jen zopakovat, že jsem obviněn z něčeho, co jsem neudělal, a že věřím na nezávislost a nestrannost soudu, který to potvrdí. Koncem minulého roku jsem měl možnost spolu s advokátem prostudovat spis a žádný důkaz, který by potvrdil domněnky policie, jsme v něm nenašli,“ konstatoval včera Půta.