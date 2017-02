Skupina je obžalována z trestných činů vydírání, nedovoleného ozbrojování a návodu k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Ne všichni obvinění mají ale mít na svědomí všechny činy. Obžalovaní podle obžaloby v roce 2011 naplánovali únos podnikatele, který obchodoval s pohonnými hmotami.

Podle obžaloby chtěla skupina získat podíl z prodeje pohonných hmot ve 22 cisternách, které zablokovala finanční správa.

Muži jeli za podnikatelem domů, představili se jako policisté a požádali ho, zda by jel k výslechu do Liberce. „Součástí akce měl být nátlak na poškozeného, zejména pohrůžkami obviněním a vazbou,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan.

Slíbil peníze za propuštění



Místo na policii ale muže odvezli do hotelu ve Frýdštejně, kde ho drželi tři dny. Podnikatel jim slíbil za propuštění částku 850 tisíc korun, kterou vyzvedl u dvou lidí v Teplicích a Chomutově a pak jim ji předal. Podle státního zástupce také někteří obžalovaní opakovaně lustrovali lidi v policejních databázích.

Hlavní postavou gangu měl být František Brázdil. Ten odmítl, že by poškozeného znal, prý vedl benzínovou čerpací stanici na Šumavě, ale vůbec se s ním nesetkal. Podle něj je nesmysl, aby upotřebil 22 cisteren pohonných hmot na malé benzínce v pohraničí. Ze spoluobviněných zná prý jen Vladimíra Svobodu. „Kdyby to nebylo tak vážné, tak je to úsměvné,“ řekl u soudu Brázdil.

Před soudem vypovídali i další obžalovaní. Vladimír Svoboda se omezil jen na prohlášení a dále vypovídat nechtěl. Vinu prý žádnou necítí. „O skutku jsem neměl žádnou povědomost,“ uvedl.

V trestním spisu podle něj na začátku vyšetřování figurovala dvě jiná jména, ta ale podle něj později záhadně zmizela. Mezi nimi mělo být i jméno jiného Františka Brázdila, bývalého policisty, který v kauze nyní figuruje jako svědek. „Případ je typický tím, že od začátku docházelo k masivním unikům informací,“ řekl Svoboda.

Monitorované schůzky



Poškozený podnikatel Josef Filipčík se připojil k trestnímu řízení a po všech obžalovaných požaduje dohromady částku 800 tisíc korun, kterou jim prý vyplatil. Filipčík na začátku února novinářům u soudu řekl, že obžalovaní dostali ještě více peněz, které jim byly vyplaceny během spolupráce s policií.

„Oni jezdili na schůzky, které byly monitorovány, byli pod dozorem a tam se další částky ještě vyplácely. Ale bohužel ty částky nemohly být součástí spisu, protože kdyby byly vypláceny policií, tak by obžalovaní museli být okamžitě zadrženi. Takže aby pokračovalo to vyšetřování, tak jsme to museli dělat tak, že jsem to platil já,“ řekl tehdy Filipčík.

Soudní jednání je naplánováno zatím do středy, kvůli rozsáhlému dokazování se bude konat ještě i v dalších termínech.