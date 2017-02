Sedlařík vlastnil distribuční společnost Verdana. Navrhovaný trest je srovnatelný s nejvýše postavenými členy Březinova lihového gangu. Dalšího distributora Dominika Nagyho ze společnosti Nápoje Cyrano senát vyloučil k samostatnému projednávání kvůli jeho pondělní nepřítomnosti v soudní síni.

Krajský soud dokončuje líčení v jedné z afér lihového byznysu Radka a Tomáše Březinových. Čaniga, dva hlavní distributoři likérky a čtyřlístek obchodních zástupců Tomáš Dreksler, Ladislav Kováč, Michal Rozumek a Pavel Rybář měli český stát ochudit o 1,29 miliardy korun.

Já už nemůžu. Výše navrhovaného trestu je vysoká. obžalovaný Sedlařík

Z Likérky Drak přes ně mířilo na volný trh devadesát procent nezdaněného alkoholu vzniklého z nezdaněného lihu. Pouhých deset procent produkce likérky prošlo zdaněním. Podle státního zástupce Roberta Henzela se v likérce v letech 2003 až 2012 zpracovalo nejméně přes pět miliónů litrů nezdaněného lihu. Za léta 2011 a 2012 se navíc jeho přesné množství nepodařilo zjistit.

V úterý čeká šestici obžalovaných rozsudek. V pondělí při svých závěrečných řečech uvedli, že je mrzí jejich podíl na Březinově nelegálním byznysu s alkoholem. „Všechny zisky šly Březinům. My jsme z toho nic neměli. Lituji toho, že jsem se nechal vtáhnout do toho systému. Pro mě to byla lehká práce, za mě rozhodoval Březina. Byla to hloupost, ale souhlasím s trestem,“ sdělil Čaniga. Jeho obhájce Petr Dítě pro něj navrhuje trest ve výši kolem deseti let.

K soudu přišli v pondělí jen čtyři ze šesti obžalovaných, a to Pavel Čaniga (zleva vpředu), Robert Sedlařík, Tomáš Dreksler a Pavel Rybář.

Čaniga měl v závěru pondělního líčení slzy v očích. Těm se neubránil ani Sedlařík. „Já už nemůžu. Výše navrhovaného trestu je vysoká. Za tu samou činnost už jsem byl odsouzený. Nechal jsem to tehdy na sobě. Když začala metanolová aféra, deset dnů jsem se skrýval. Bylo to rozhodnutí Březinů, ať se uklidím. Byl jsem pak ale rád, že mě (policisté) našli. Ale už jsme za to zaplatil zdravím,“ poznamenal Sedlařík.

Jeho obhájce Karel Vítek dodal, že Sedlařík byl již kvůli jednatelství ve Verdaně v metanolové aféře, která nesouvisí s Březinovou lihovou kauzou, odsouzen k 5,5 letům vězení. Odseděl si tři roky, poté byl podmínečně propuštěn.

„Když byl Robert Sedlařík odsouzen, přišel o barák, co mu dali rodiče. Je na dlažbě, těžko shání zaměstnání, rozpadla se mu rodina, manželka jej opustila, narušily se vztahy s dětmi. Na to, jakou roli v systému hrál, byl potrestán lidsky zcela nepřiměřeně. Nachází se ve stavu, kdy to pro něj má fatální následky,“ řekl na jeho adresu obhájce Karel Vítek.

Šéf gangu Radek Březina je za nelegální obchody s lihem se škodou 6,7 miliardy korun nepravomocně odsouzen k 13 rokům vězení. Dalším šesti jeho blízkým kumpánům v prosinci 2015 olomoucký krajský soud udělil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Čtyři roky dostal Tomáš Březina. Od loňského srpna leží kauza u vrchního soudu. Většina obžalovaných se proti rozsudku odvolala, u některých podal odvolání také žalobce.