K osmi z devíti přepadení došlo mezi 14. listopadem 2015 a 5. lednem následujícího roku. Zajac si pokaždé vytipoval oběť v centru Ústí nad Labem, vždy se jednalo o starší lidi ve věku mezi 66 a 90 roky. Napadal je surově zezadu, útočil většinou pěstí na hlavu. Přepadení téměř shodně vypověděli, že dostali ránu do hlavy, pak ztratili vědomí, a když se probrali, postrádali své věci a peníze.

Zajac si loupežemi přišel na několik tisíc korun, léčebné výlohy obětí se ale přehouply přes 1,5 miliónu korun. Poslední, devátou, Zajacovou obětí byl opilý mladík v Úpici na Trutnovsku, kterého si Zajac vybral, protože se vzhledem ke své momentální indispozici nemohl bránit.

Já nic, to bratr



„Vrchní soud, stejně jako Krajský soud v Ústí nad Labem, nemá žádných pochybností o tom, že to byl obžalovaný, který se tohoto jednání dopustil,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jan Sváček.

„Míra zákeřnosti a brutality je v daném případě zcela výjimečná s ohledem na kauzy obdobného charakteru, které zdejší soud projednává. Obžalovaný útočil velmi zákeřným vypočítavým způsobem, kdy poškozené - ve velice pokročilém věku - vytipoval a sledoval je na relativně odlehlé místo, kde je většinou paralyzoval úderem na hlavu,“ dodal Sváček s tím, že Zajac projevil lhostejnost k normálním aspektům života normálně fungující společnosti.

Obžalovaný Juraj Zajac u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Zajac se před soudem bránil, že nic nespáchal, že to byl jeho bratr. „Těch lidí je mi líto, jsou to přeci jen starší lidé, ale ani jednoho trestného činu jsem se nedopustil,“ prohlásil ve čtvrtek Zajac. „Nechci házet vinu na svého bratra, ale důkazy svědčí proti němu a nikoliv proti mně. Tyto skutky jsem nespáchal,“ dodal Slovák.

Nemusel vypovídat



Jeho obhájce František Nesvadba se snažil v odvolání domoci zrušení rozsudku a vrácení případu do Ústí nad Labem. Zajac se totiž původně na policii doznal, podle svých slov však proto, že mu vyslýchající policista měl údajně slíbit na oplátku propuštění z vazby. Zajacův advokát argumentoval tím, že jednak Zajac prý pouze přikyvoval na otázky vyšetřovatele a jednak výslech proběhl bez přítomnosti obhájce.

Na to státní zástupkyně reagovala tím, že obhájce byl řádně předvolán, ale nedostavil se. To soud smetl ze stolu s tím, že obhájci bylo předvolání doručeno do datové schránky šest dní předem. Zajac navíc mohl výpověď v nepřítomnosti advokáta odepřít. „Obžalovaný výslovně však uvedl, že tohoto nevyužívá a bude vypovídat i v nepřítomnosti obhájce,” podotkl Sváček.

Zajac byl odsouzen také za maření výkonu úředního rozhodnutí, protože už byl za podobné trestné činy v Ústí v roce 2011 odsouzen na pět let a k vyhoštění z republiky. Na svobodu se Slovák dostal v létě 2015, v Česku ale zůstal. Odvolací soud mu rovněž potvrdil desetiletý trest vyhoštění.