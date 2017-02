Malajsijský server Star Online zveřejnil snímek jedné z atentátnic, která měla v pondělí na letišti v Kuala Lumpuru zavraždit bratra vůdce KLDR Kim Čong-una. Kim Čong-nama měla otrávit drobná brunetka s výrazně namalovanými rty oděná do krátké modré sukně a bílého trička s velkým nápisem „LOL“. To je internetová zkratka pro Laughing Out Loud (hlasitě se směji). Celý článek Bratra Kim Čong-una sprovodila ze světa půvabná brunetka, ukazují záběry»