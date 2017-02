Školák byl podle něj vyzbrojen plynovou kopií pistole Glock 17, k níž měl i plný zásobník. Zatím se neví, kde zbraň vzal. Údajně ji namířil na čtrnáctiletého hocha a pod pohrůžkou zastřelení ho nutil, aby staršího chlapce zbil.

Školák mu podle strážníků v obavě o svůj život vyhověl. Když strážníci chlapce od sebe odtrhli, hoši jim ukázali, kde je školák s pistolí. Ten se dal hned na útěk.

„Hlídka ho po několika metrech dohnala a zastavila za použití donucovacích prostředků,“ doplnil mluvčí.

Případ městská policie předala republikové, která by měla zjistit, kde chlapec pistoli vzal a co bylo vlastně důvodem celé roztržky. Plynové pistole lze volně koupit od 18 let.