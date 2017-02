Po třech měsících si tak muž mohl oddychnout, vyšetřovatelé ho zprostili obvinění ze znásilnění, za které mu hrozilo dalších 10 let v kriminále.

„Naštěstí policie promptně zareagovala na to, co klient předložil,“ řekl Právu advokát, který muže hájil. Podle něj bylo obvinění postaveno na tvrzení dívky. „Díky tomu, že policisté vůbec připustili snímky od klienta jako důkaz, se to celé včas zastavilo,“ dodal obhájce.

Bodl známého do srdce

Muž byl v roce 2006 odsouzen za to, že při hádce bodl nožem do srdce známého. Loni v srpnu opustil věznici a následující měsíc se seznámil se zmiňovanou školačkou. Ta původně tvrdila, že ji přemluvil, aby odešla z dětského domova. Když se k němu nastěhovala, zamykal ji prý doma, vynucoval si sex a za každé neuposlechnutí příkazu dostávala facky.

Muž její výpověď označil za zcela vymyšlenou. „Začali jsme spolu chodit. Měli i sex, ona s tím souhlasila. Nikdy jsem ji v bytě nezamykal a nedržel násilím. Když mi oznámila, že se chce vrátit zpátky do děcáku a dodělat školu, řekl jsem jí, ať jde. Nijak jsem jí v tom nebránil,“ tvrdil naopak muž.

Dívka otočila



Po druhé návštěvě na policii už dívka otočila. Uvedla, že se do muže zamilovala, byla rozhodnuta s ním žít a mít děti. Kvůli tomu i přestala brát antikoncepci.

Imponoval jí svojí rozhodností, jakou má chlap mít. Později si prý začala uvědomovat, že chce dodělat školu a dál studovat. Bylo jí prý líto i bývalého přítele, který se po jejich rozchodu pokusil o sebevraždu.

Muži se omluvila dopisem, ve kterém vyjádřila lítost nad tím, že jej křivě obvinila. Teď za to může být trestně stíhána.