Minařík se totiž na konci roku 2015 pokusil o sebevraždu, jenže si k tomu vzal nelegálně drženou zbraň. Vzhledem k tomu, že byl v době, kdy zmáčkl spoušť, ve zkušební době po podmíněném propuštění za pojistný podvod, soudu nezbylo než uložit trest vězení.

Rodinné problémy

Minařík se do povědomí veřejnosti zapsal v sedmdesátých letech, kdy se mu v Německu podařilo dostat do vysílání Rádia Svobodná Evropa. Po revoluci se vrhl na podnikání, jenže to špatně skončilo. Soudy ho nakonec po letech tahanic poslaly na čtyři roky za mříže za pojistný podvod, kterého se dopustil při obchodování s nákladem optických vláken, jež shořela při převozu na Ukrajině.

Po propuštění z vězení ale Minaříka dostihly rodinné problémy. Kvůli nim se rozhodl sáhnout si na život. „Na dveřích bytu jsem našel nejprve sáček s náboji, potom sáček s pistolí. Ztratil jsem nad sebou kontrolu. Řekl jsem si, že je to nějaký vzkaz, ale nevěděl jsem od koho. Je pravda, že jsem v životě poznal mnoho lidí, kteří by se mi chtěli mstít,“ vysvětlil u soudu Minařík, kterak se dostal ke zbrani, jež následně na jednom z brněnských hřbitovů obrátil proti sobě.

„Osobně si myslím, že s tou pistolí se to stalo úplně jinak. Ale i tato verze naplňuje podstatu trestného činu. Vina je nepochybná, s trestem je to horší. Obžalovaný byl v podmínce, a andělé na něj měli pět chorály, ne aby se vystavoval riziku trestního stíhání. Nezbývá než navrhnout alespoň symbolický trest vězení,“ rozjímal státní zástupce.

Soudce Ondřej Klusák podle svých slov neměl jinou možnost než Minaříka poslat do vězení. „Podmínka nepřipadala v úvahu, když byl zrovna v podmínce. Zvažoval jsem i peněžitý trest, ale vzhledem k tomu, že je starobním důchodcem a bydlí v bytě Červeného kříže, nepřipadalo to v úvahu. Nezbylo nic jiného než vězení,“ konstatoval soudce.