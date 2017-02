„Firmy máme outsorcované, nám hlásí akorát příjezd a odjezd vozidla, sledování vozidla řeší dispečer dodavatele. Když to auto vyjede s dostatkem soli, tak se může vrátit až za pět hodin. My nemáme přehled o vozidle, kde se nachází. Došlo tam k pochybení dispečinku dodavatele. Z naší strany k pochybení nedošlo,“ konstatoval Dvořák.

Havarovaného sypače museli řidiči vidět

FOTO: Novinky

Podle něj bude mít s majitelem firmy jednání, kde budou celý případ řešit. Dvořák se však také pozastavil nad chováním řidičů, kteří místem projeli bez poskytnutí pomoci.

„Je to neštěstí, co se stalo, ale je to hlavně v lidech. Myslím si, že kolem nejelo jen jedno auto, bylo to na dost frekventované silnici. Nikdo však nezastavil. Já se na to dívám jako na hyenismus. Když padá sníh, tak nás lidé úkolují, stěžují si, že nestíháme. Zrovna ti chlapi v těch sypačích, když je problém, pomohou ostatním,“ postěžoval si Dvořák.

Hledají svědky



Auto patřilo firmě ZKP Kladno, která se však odmítla vyjádřit. „Nebudeme se k tomu vůbec vyjadřovat, vůbec nic vám říkat nebudu,“ sdělila Novinkám pracovnice firmy a zavěsila telefon.

Mluvčí policie Martina Fejfarová ve čtvrtek uvedla, že policisté nehodu dále vyšetřují a žádné konkrétní závěry zatím nepadly. „Hledáme svědky jak jízdy sypače v okolí, tak svědky nehody,“ konstatovala Fejfarová s tím, že mohou volat na linku 158.

Záchranáři odnášejí zraněného muže

FOTO: HZS Středočeského kraje

Nehoda se odehrála v noci na středu u obce Hradešín pravděpodobně kolem třetí hodiny ráno. Auto sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Dispečer silničářů přivolal pomoc po šesté hodině, když havarovaný sypač našel pomocí souřadnic GPS. Řidič byl zaklíněný, k mobilu se nemohl dostat.

„Řidič utrpěl devastující zranění horní končetiny, velkou ztrátu krve a byl podchlazený. Záchranáři ho ošetřili, podali mu nezbytné léky a vrtulníkem byl následně přepraven do nemocnice na pražských Vinohradech,“ řekla ve středu Novinkám mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Havarovaný sypač na Kolínsku

FOTO: HZS Středočeského kraje

„Sypač byl ze silnice viditelný, svítila mu i světla. Mám za to, že ho projíždějící řidiči museli vidět, a nikdo mu nepomohl. I když někdo nemá rád krev, stačilo jen zvednout telefon a zavolat. Nikdo to však neudělal,“ poznamenal mluvčí hasičů Petr Svoboda.