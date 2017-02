„Případ odstartovaly v roce 2014 nekonkrétní poznatky o muži, který dvěma ženám z Jihlavska opakovaně obstaral lék Stilnox,“ vrátil se na počátek kauzy vyšetřovatel Pavel Kubiš.

Jihlavské kriminalisty nenechalo zjištění v klidu a postupně se dostali na stopu obchodu s deseti druhy léků, které jsou kvůli vysokému riziku vzniku psychické a fyzické závislosti dostupné jen na recept.

Rapidní rozšíření odběratelské sítě bylo v roce 2015 důvodem k tomu, proč případ převzala krajská kriminálka. A jak se později ukázalo, nebyla v rámci policie poslední, koho rozsáhlý obchod zaměstnal.

„Obchod byl organizován přes internet. K lékům se obvinění dostávali přes falešné recepty, falešná razítka se jmény skutečných lékařů a přes jména reálných osob, kterým ale pozměnili například rodná čísla. Léky hradili v lékárnách hotově, nešlo to přes pojišťovnu. I tak byla první fáze dost namáhavá: nakoupit naráz více balení v jedné lékárně vzbuzuje podezření,“ popsal vyšetřovatel.

Spřátelené lékárny



Obrat přišel poté, co se skupina tří mužů ve věku 58, 49 a 43 let, z nichž jeden v minulosti v lékárně pracoval, rozrostla o dvě ženy ve věku 46 a 33 let, bývalé zaměstnankyně farmaceutických firem. Ty skupině zajistily tři „spřátelené“ lékárny v Praze, jedné obci u Prahy a v Příbrami.

A spolu se strmým rozvojem odběratelské sítě přišel odpovídající nárůst příjmů. Minimální čistý zisk skupiny po několika měsících obchodování ve velkém činil bezmála 3,5 miliónu korun. Skutečnost bude ale nejspíš ještě podstatně vyšší.

„Například za jedno balení léku v ceně kolem 400 korun si účtovali až třikrát tolik,“ poznamenal kriminalista.

V době prudkého rozvoje obchodu, který skupina organizovala po celé ČR, se dokonce vyčlenila „ostravská“ větev, kam byly léky doručovány tamnímu zprostředkovateli ve velkém. Právě při jedné z předávek, na konci loňského února na dálničním odpočívadle u Brna, zátah kriminalistů akci odstartoval. Výsledky vyšetřování dostal státní zástupce na stůl na začátku tohoto týdne.

Závislá i mladistvá



„Skupinu obviněných, z nichž s výjimkou jedné ženy v dlouhodobé pracovní neschopnosti byli všichni nezaměstnaní, rozšířila ještě 40letá žena, která skupině obstarávala internetové obchodování. Zajímavostí je, že za to nebrala peníze, ale „naturálie“. Těžce závislá na léku Hypnogen zkonzumovala 100tabletové balení, určené na tři měsíce, za dva dny,“ doplnil kriminalista Kubiš.

Podle něj právě tato žena jako jediná z celé skupiny spadá za pomoc v trestné činnosti do standardní sazby trestu a hrozí jí „jen“ osm až 12 let vězení, všem ostatním je navržena zvýšená sazba mezi 10 a 18 lety odnětí svobody.

Dopady této činnosti znamenají ohrožení zdraví pro přinejmenším desítky opakovaných odběratelů, mezi kterými byla i dívka mladší 18 let. Překročení povolené hranice účinných látek bylo totiž v případech všech léků mnohonásobně překročeno, a to v řádech.

„Obviněným to bylo jedno. Věděli, že z těch lidí dělají feťáky,“ řekl šéf vysočinské kriminálky Pavel Peňáz. Připomněl, že drogové nebezpečí nečíhá jen v látkách s „profláknutými” názvy, jako je třeba pervitin, kokain či heroin.