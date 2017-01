V 50. letech hlasoval pro vysídlení zemědělců v rámci akce Kulak. Teď čelí obžalobě

Státní zástupkyně obžalovala muže za to, že v roce 1953 hlasoval pro nucené vysídlení dvou rodin v rámci akce Kulak. Bývalému členovi komise u okresního národního výboru Praha-východ hrozí v případě prokázání viny tři až 10 let vězení. V úterý to sdělil mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Ondřej Šťastný.