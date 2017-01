Za usmrcení z nedbalosti hrozí Jechovi až šest let vězení. Podle státního zástupce Jiřího Richtra nebyl policista dostatečně obezřetný.

„Jako vůdce plavidla nevěnoval dostatečnou pozornost dění na vodní hladině a neučinil opatření, které by mohlo zabránit případné kolizi s plovoucí překážkou,“ uvedl žalobce.

K tragické nehodě došlo 18. července poblíž autokempu Baldi. To odpoledne foukal silnější vítr a byly asi třiceticentimetrové vlny. Jecha, který vezl na člunu ještě svého kolegu a jednoho člena rybářské stráže, tvrdil, že plavce ve vodě vůbec neviděl. [celá zpráva]

„Stál jsem za kormidlem a sledoval plavební dráhu. Před člunem se z ničeho nic vynořil nějaký předmět nebo věc, nevím, nedokázal jsem to identifikovat. Tak jsem snížil rychlost a chtěl vyřadit, což se mi nepovedlo. Obloukem jsem se pak k tomu místu vrátil, vypnul motor a začal zjišťovat, co se stalo nebo nestalo,“ vypovídal policista a druhým dechem upozornil na to, že necítil žádný náraz ani nezaregistroval nic, co by nasvědčovala nějaké kolizi.

Později si všiml, že za člunem plave na hladině tělo muže. „Byl zády nahoře a ruce měl roztažené. V tu chvíli jsme si mysleli, že je pouze omráčený. Pak najednou začalo tělo klesat, skočil jsem za ním do vody. Společně jsme ho pak vytáhli do lodi a odvezli na břeh. Měl rozsáhlá zranění na krku a hlavě, psychicky to na mě dolehlo, nebyl jsem schopen ani mluvit,“ pokračoval Jecha.

Dále se hájil tím, že v povětrnostních podmínkách, které tehdy panovaly, nepředpokládal, že by se někdo odvážil plavat dál od břehu. „Je otázkou, jestli to ze strany poškozeného bylo zodpovědné chování,“ dodal policista.

Plavce sledovala z břehu jeho družka. „Viděla jsem hlavu i ruce. Pak jsem všimla, jak se k němu ze strany blíží motorový člun. Zpočátku to vypadalo, že jsou od sebe dostatečně daleko a bez problému se minou. Pak člun náhle změnil směr a jel přímo na Péťu,“ vypovídala s pláčem žena.

Když ale viděla, že člun i po zkřížení drah pokračuje dál, oddychla si. Jenže přítele už ve vodě neviděla. „Potom se člun otočil a vracel se zpátky. To už jsem věděla, že je zle,“ dodala svědkyně.

Soud bude pokračovat v březnu výslechy dalších svědků.