Incident se odehrál v neděli dopoledne ve stanici metra Nádraží Holešovice. Dvojice mužů přistoupila ke dvěma bezdomovcům, kterým začala vulgárně nadávat. A to i přesto, že bezdomovci ve stanici pouze pokojně postávali.

„Jeden z těchto původně verbálních útočníků udeřil jednoho z postávajících mužů tak, že ten upadl na zem. Následně mnohem razantněji napadl druhého z mužů, kdy ho srazil na zem. V tu chvíli do něj začal opakovaně kopat. Po tomto ataku se dvojice agresorů sebrala a odešla pryč, aniž by se zajímala o to, jak dalece jsou napadení zraněni,” řekl Novinkám policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Po podezřelých začali policisté okamžitě pátrat. Netrvalo dlouho a hledanou dvojici nalezli a zadrželi.

„Následně se ukázalo, že napadený muž utrpěl velmi vážná zranění, se kterými musel být převezen do nemocnice. V tuto chvíli je aktivnější z útočníků podezřelý z trestného činu těžkého ublížení na zdraví,” dodal Hulan.