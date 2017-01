„Obžalovaný má smíšenou poruchu osobnosti a je závislý na pervitinu, který je součástí jeho životního stylu. Není to ale sexuální sadistický deviant. Pokud se jednání dopustil, tak to vyplývalo z jeho patologicky strukturované osobnosti, kdy se chtěl ve skupině osob ukázat jako ten nejsilnější, dosáhnout dominantního postavení,“ prohlásila znalkyně.

Čin se odehrál podle obžaloby loni na začátku března. Eliáš společně s kumpány poté, co táhli Brnem a hledali někoho, kdo by koupil drogy, zakončili den posezením v jednom z bytů. Podle státní zástupkyně Zuzany Zámoravcové se ale zábava rychle zvrhla. Eliáš měl začít před třemi známými ženě nadávat, napadat ji a svazovat ji.

Ostatní se tvářili, jako by se nic nedělo. poškozená

„Svázal jí nohy, částečně svlékl a začal ji polévat vodou, když se bránila, donutil ji, aby dala ruce za záda a svázal je. Kolem hlavy jí omotal potravinářskou fólii a přes hlavu jí natáhl igelit. Pak jí igelit z hlavy odmotal a lil na ní krabicové víno, které pak olizoval,“ popsala státní zástupkyně.

Svědkyně nic neslyšela



Po několika hodinách prý Eliáš ještě přitvrdil. „Se záměrem uspokojit svůj sexuální pud poškozenou přiměl k orálnímu styku, tlačil jí penis do úst a vyhrožoval jí zabitím a také tím, že ji znetvoří. Ženě nikdo z přítomných nepomohl, protože se obžalovaného báli,“ dodala státní zástupkyně.

Žena, která měla být obětí znásilnění, utrpěla nervový otřes. „Myslela jsem, že mě zabije po tom všem, co mi udělal. Ti ostatní se tvářili, jako by se nic nedělo. Poté, co mě znásilnil, mě nakonec pustil,“ vzlykala žena.

„Lže a všechno si vymyslela,“ suše konstatoval Eliáš.

Osudný večer si prý ničeho zvláštního nevšimla ani žena, která žila ve vedlejším pokoji. „Kdyby tam někdo volal o pomoc nebo tam byl hluk, tak bych to slyšela já nebo můj pes. Měl tam nějakou návštěvu, ale nic neobvyklého se nedělo,“ vypověděla.

K čemu v bytě vlastně došlo, bude muset rozřešit senát v čele s Danielem Plškem i za pomoci dalších svědků. Jednání bylo proto v pátek odročeno.