Podle svědků prohledávali dům v ulici Na Vlnovce kriminalisté v bílých kombinézách. Sklepy prošli psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání lidí.

"V domě dnes probíhá důkladnější prohlídka. Jedná se o standardní postup. Dívku se stále nepodařilo nalézt," řekla Novinkám policejní mluvčí Alena Bartošová. Pátrání proto bude pokračovat i v následujících dnech.

Dvanáctiletá školačka zmizela ve středu 11. ledna cestou do školy. Z domu si vzala aktovku a učebnice, do školy už ale nedorazila. Její pohřešování oznámila na policii matka, se kterou dívka bydlí. Veškeré dosavadní pátrání, do kterého byli zapojeni policisté ze speciální pořádkové jednotky, strážníci městské policie i psovodi, bylo neúspěšné.