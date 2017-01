„Řidič červeného rychle jedoucího auta nebral ohled na to, že vozidla před ním zastavují na semaforu. Celou dobu jízdy přitom auto nijak výrazně nezpomalovalo,“ prohlásil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Jízda skončila až nárazem do dodávky stojící před přechodem pro chodce. „Pokud by narazil do lehčího vozidla, možná by se dostal až do křižovatky, kde už v tu chvíli projížděla auta z jiných směrů. Hlavní ovšem je, že v tu chvíli naštěstí nikdo nešel po přechodu,“ dodal mluvčí.

Zda je příčinou nehodu agresivní jízda řidiče, nebo technické problémy auta, zjišťují dopravní policisté.