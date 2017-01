Voříšek v letech 2011 až 2015 způsobil svým klientům škodu ve výši téměř 23 milionů. O část peněz připravil zmiňovaného podnikatele, část zpronevěřil také obci Malá Úpa v Krkonoších.

Peníze použil pro svoji potřebu, z převážné části je však prohrál na výherních hracích přístrojích.

„Chtěl jsem je obci Malá Úpa vrátit, což jsem činil. Bral jsem to jako půjčku,“ uvedl obžalovaný během své výpovědi u hradeckého soudu. Podle spisu ale obci vrátil pouze necelých 262 tisíc korun.

39 ran



O penězích, které zmizely zavražděnému podnikateli, pak tvrdil, že šlo o načerno vyvedený kapitál, jenž poškozenému údajně předával v hotovosti. Jak však bylo prokázáno u soudu, peníze si obžalovaný vyváděl z cizích firemních účtů pro sebe.

Poškozeného se rozhodl zbavit, neboť byl svědkem jeho trestné činnosti, v té době již prověřované kriminalisty.

Své oběti zasadil 39 bodnořezných ran steakovým nožem do břicha a hlavy a během potyčky mu také zlomil páteř. Tělo poté zabalil do igelitových pytlů a uložil na zahradu do dřevníku, kde bylo nalezeno v rámci domovní prohlídky, která se uskutečnila čtyři dny po vraždě.

Zasahujícím policistům ho ukázal sám Voříšek.