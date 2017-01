„Soud rozhodl tak, že paní obviněná zůstává dále ve vazbě, a to z toho důvodu, že by se mohla skrývat nebo by mohla pokračovat ve své trestné činnosti,” řekla novinářům mluvčí soudu Markéta Puci.

Obhájce obžalované Tomáš Dvořáček podrobnosti ze zasedání nesdělil. „Nemám svolení, abych poskytoval jakékoliv další informace, toto rozhodnutí klientky musím respektovat,” řekl.

Podle znalců trpí žena útočným a nekrofilním sadismem, její ovládací a rozpoznávací schopnosti však porucha v době činu neovlivnila. Případný pobyt na svobodě znalci označili za extrémně nebezpečný. [celá zpráva]

Chtěla zabíjet



Žena byla těsně před vraždou v obchodním centru propuštěna z bohnické psychiatrické léčebny. Na Smíchov jela s úmyslem zabíjet, podle obžaloby na sebe chtěla upozornit lékaře a zajistit si činem další pobyt v léčebně. Nůž si opatřila přímo v prodejně, v oddělení s domácími potřebami.

„Následně šla podél regálu a bez zjevného důvodu, v úmyslu usmrtit, napadla tímto nožem první zákaznici, kterou potkala,” uvádí obžaloba.

Čtyřiapadesátileté ženě zasadila dvě bodné rány. Poté útočnice odhodila nůž a počkala na příjezd policistů.

Zaútočila v kavárně



Při prvním útoku, který se odehrál 5. července, byla žena podle znalců motivována představou sexu s mrtvým ženským tělem. Zákaznici kavárny Dobrá trafika tehdy následovala na toalety.

„Mezi tím si svlékla tričko a přeložila ho po delší straně tak, že si z něj vyrobila škrtidlo, a v okamžiku, kdy poškozená vyšla z kabinky, tuto v úmyslu ji usmrtit napadla tak, že k ní nejdříve zezadu přistoupila, vzápětí jí přehodila přes hlavu kolem krku tričko, které držela oběma rukama, jehož konce překřížila na krku poškozené vzadu a takto poškozenou škrtila," uvedli žalobci.

Napadená se útoku bránila a volala o pomoc, díky čemuž upozornila majitele kavárny. Po tomto incidentu odvezli zasahující policisté útočnici do Bohnic, lékařům ale informace o útoku nepředali.

Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli tomu dva policisty později obvinila ze zneužití pravomoci. Postup léčebny prošetřovala expertní komise, podle které lékaři nepochybili.