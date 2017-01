„V noci na čtvrtek jsme přijali oznámení o pádu stropu v hale v Radonicích. Na místo vyjely tři jednotky hasičů ze Středočeského kraje a v rámci mezikrajské výpomoci vyrazila na místo také jednotka profesionálních hasičů z Prahy," řekl Novinkám mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Hasiči na místě zjistili, že se strop propadl na ploše o velikosti zhruba 10 x 15 metrů. Podle informací Novinek se měl strop zřítit v části haly, kde jsou skladovány chlazené výrobky. Hala slouží jako sklad zboží, kterým je zásobována síť prodejen Penny Market.

„Při události nebyl nikdo zraněn. Na místo byl vyžádán statik,” doplnil Holomčík.

Spadlý podhled ve škole v Čelákovicích

K další podobné události vyjížděli středočeští hasiči do Čelákovic. V jedné z učeben čelákovické základní školy spadl sádrokartonový podhled.

„Jedná se o pád sádrokartonového podhledu v laboratoři základní školy v Čelákovicích. Děti byly evakuovány a následně byly přesunuty do jiné části školy. I zde se událost obešla bez jakéhokoliv zranění. Byl zakázán vstup do zasažené laboratoře a preventivně také do místnosti nad ní,” poznamenal mluvčí.