Zatímco obžalované Václava Kříže, Maria Peterka a Marka Snášela přivedla k ostravskému krajskému soudu eskorta z vazební věznice, Karel Zajíček, Artur Yesayan a Nikoleta Červeňková jsou vyšetřovaní na svobodě.

„Celá situace mě moc mrzí. Byla to opravdu velká chyba,“ řekl u soudu Václav Kříž.

Právě on si měl podle obžaloby při loupežích počínat nejaktivněji — byl to on, kdo do provozoven vstupoval jako první a vždy jako první namířil na obsluhu pistoli. Ostatní vstupovali po něm, aby dodali útoku na razanci, případně hlídali v okolí nebo dělali řidiče.

K prvnímu přepadení došlo loni 6. ledna v herně Kajot Intacto v Ostravě-Porubě. „Barmanka stihla zmáčknout poplašné zařízení a obžalovaní utekli, aniž by svým jednáním způsobili škodu,“ uvedla státní zástupkyně Jarmila Alizeyová.

Zadrželi je při činu



Poté následovaly ještě další čtyři, tentokrát již úspěšné loupeže na čerpacích stanicích Chemis Engine v Krásném Poli, Benzina v Pustkovci, EuroOil v Nové Bělé nakonec i na benzince PapOil na Plzeňské ulici v Ostravě-Zábřehu.

Tam skupinu přímo při činu dopadla zásahová jednotka policie, která jí byla na stopě.

Doufám, že trest nebude moc dlouhý. Rád bych se vrátil do normálního života, abych svému okolí dokázal, že nejsem tak špatný. Mario Peterek, obžalovaný

Způsob provedení loupeže byl pokaždé stejný. „Ve všech případech měl jeden z obžalovaných vstoupit ozbrojený do objektu, následně namířit pistolí na obsluhu a požadovat finanční hotovost, přičemž další ozbrojení obžalovaní měli mezitím rovněž vstoupit do objektu,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Olšarová.

Přiznali se



U soudu obvinění vinu nepopírali. Marek Snášel řekl, že zapojením do loupeží chtěl řešit svou finanční situaci. Předtím prý navštívil banku s žádosti o půjčku, ale nebyl úspěšný.

„Moc toho lituji,“ řekl další obžalovaný Peterek, který zdůrazňoval, že při přepadeních nebyl ozbrojen. „Doufám, že trest nebude moc dlouhý. Rád bych se vrátil do normálního života, abych svému okolí dokázal, že nejsem tak špatný,“ řekl.

Hlavní líčení v tomto týdnu pokračuje výslechy svědků a soudních znalců. Zatím není jasné, kdy bude vyhlášen rozsudek.