Loňský rok byl pro hasiče mimořádný počtem požárů, při nichž škody přesáhly 100 miliónů korun. Bylo jich devět, mezi roky 2013 a 2015 byly takové požáry nejvýše tři. Největší škodu 235 miliónů korun způsobil oheň v bohumínských železárnách a drátovně, který se stal 30. července. Příčinu vzniku požáru hasiči vyšetřují.[celá zpráva]

Druhou nejvyšší škodu 190 miliónů korun způsobil požár ve skladovací hale doplňků pro okna v obci Dědice na Vyškovsku. Vznikl kvůli technické závadě. Další požáry s vysokou škodou se staly například na bohumínském vlakovém nádraží, kde oheň na dlouhou dobu zkomplikoval železniční dopravu v regionu, nebo ve filmových ateliérech v Praze, kde shořely kulisy.[celá zpráva]

Hasiči loni řešili celkem 105 131 události, což bylo o 6853 méně než o rok dříve. Podle generálního ředitele hasičů Drahoslava Ryby byl pokles způsoben tím, že se zemi proti minulým rokům vyhnuly rozsáhlé letní požáry nebo přírodní katastrofy jako povodně.

Investují miliardu



Hasiči se tak podle svého šéfa museli zaměřit hlavně na "mravenčí" práci.

Zhruba polovinu loňských výjezdů tvořily technické zásahy, kam patří například odstraňování popadaných stromů. Následovaly zásahy u dopravních nehod a požárů. Hasiči loni evakuovali 64 862 lidí.

Čeští hasiči by letos měli pracovat s rozpočtem 8,7 miliardy korun, což je o 900 miliónů víc než v roce 2016. Investovat chtějí 1,1 miliardy korun. Peníze by měly jít na nákup nové zásahové techniky či na rekonstrukce požárních stanic pro dobrovolné hasiče. Sbor by letos měl mít 9727 hasičů a 1057 občanských zaměstnanců.