Zavraždila novorozence dupnutím na hlavu, soud jí o tři roky snížil trest

Za vraždu novorozence v Plzni půjde žena ze Slovenska na 16 let do vězení. Vrchní soud v Praze jí ve středu o tři roky snížil. Verdikt je pravomocný. Krajský soud v Plzni poslal v listopadu ženu na devatenáct let do vězení.