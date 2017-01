„Po prostudování spisu jsem nařídil hlavní líčení na dva dny. V jeho průběhu vyslechneme obžalovaného a znalce, kteří vypracovali psychologický a psychiatrický posudek. Žádní další svědci nejsou,“ řekl v úterý Právu předseda senátu Martin Kantor.

Jednadvacetiletý mladík je obviněn ze zvlášť závažného zločinu teroristického útoku ve stadiu přípravy, za což mu hrozí až 15 let vězení. „On se k ničemu nevyjadřuje,“ sdělil už dříve státní zástupce Jakub Kubias. Ten podal obžalobu koncem loňského prosince.

Jana S. zadrželi turečtí policisté na istanbulském letišti během přestupu na let do města Gaziantep poblíž turecko-syrské hranice, odkud zájemci o boj v řadách Islámského státu vyrážejí do Sýrie. Když se jim přiznal, že chtěl pokračovat do Sýrie a tam se připojit k IS, poslali ho zpět do Česka.

Vině nevěří



Zdejší policisté mladíka nejprve obvinili z pokusu o účast na organizované skupině a stíhali ho na svobodě. Když u výslechu přiznal, že chtěl po boku džihádistů zabíjet americké a ruské vojáky, zpřísnili jeho obvinění na přípravu teroristického útoku a soud ho poslal do vazby.

Kdy si nechal narůst plnovous? Jí vepřové? Dokázal by na sebe vzít vestu s výbušninou a jít se někam odpálit? To jsou některé otázky, které mladíkovi podle jeho matky položili policisté při výslechu. Žena je skálopevně přesvědčena, že by její syn nikdy nebyl schopen toho, z čeho ho policisté viní.

V rozhovoru s reportérem Práva přiznala, že o cestě syna do Turecka nevěděla. „Řekl mi jen, že tady pár dní nebude, že jede na výlet. Pak se vrátil a půl roku jsme žili normálně. Dokonce jsme byli na společné dovolené v Itálii. A najednou jako blesk z čistého nebe si pro něj přijdou policajti,“ vyprávěla žena.

Na policii čekal mladíka několikahodinový výslech. „Ptali se na všechno možné. Chtěli vědět, jaký Honza je nebo s kým se stýkal. Také se zajímali o to, jakou vyznával víru a jestli by byl schopen sebevražedného útoku,“ popsala žena.