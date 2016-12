„S něčím takovým jsme se ještě nesetkali,“ řekl Právu Martin Brejcha, mluvčí záchranky Plzeňského kraje. „Matka, která chce pro své dítě údajně to nejlepší, proto rodí doma, a pak nechá půl hodiny starého novorozence na starost otci, nad tím zůstává rozum stát,“ konstatoval Brejcha.

U zmíněného porodu měla asistovat porodní asistentka. „Jenže přišla takříkajíc k hotovému, když už dítě bylo na světě. Naštěstí bylo zcela v pořádku, matka však měla zásadní problémy, kvůli nimž jsme ji museli neprodleně dopravit na gynekologicko-porodní kliniku v plzeňské fakultní nemocnici,“ uvedl Brejcha.

„S tím souhlasila, protože jí muselo být jasné, že bez odborné lékařské péče to s ní dobře nedopadne. Apel našeho lékaře, že do porodnice vezmeme i její dítě, aby se o něj mohla starat, kojit ho, mít ho u sebe, ale kategoricky odmítla,“ upozornil Brejcha.

Dítě bez péče?



Na mateřské city hráli záchranáři marně. „Trvala na tom, že novorozeně zůstane s otcem,“ konstatoval Brejcha a dodal: „Bohužel to lékař musel respektovat, nemůžeme násilím tahat zdravé děti do porodnice, když si to matka nepřeje.“

Záchranka pak odjela bez dítěte. „Co je s ním dál, nemáme ponětí,“ pokrčil rameny Brejcha. Porod podle něj probíhal v běžném domácím prostředí. „Nešlo o žádný squat nebo bezdomovce,“ doplnil.

Případy, kdy musejí záchranáři asistovat u porodů, je v Plzeňském kraji pomálu. „Ročně jde o jednotky případů, přičemž se nedá jasně říci, zda šlo o domácí porod, anebo zda maminka prostě nevyrazila včas do porodnice,“ uzavřel Martin Brejcha.