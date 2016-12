Hromadná nehoda se stala u olomoucké části Nemilan ve směru z Prostějova na Ostravu. Hasiči potvrdili, že havárii zapříčinilo náledí, které meteorologové pro tuto oblast předpovídali.

Podle mluvčího záchranné služby Zdeňka Hošáka se na místě srazila nejprve tři auta, po příjezdu hasičů se střetla další tři vozidla. "Odváželi jsme odtud dva zraněné," uvedl mluvčí.

„Hasiči zasahují na místě při likvidaci následků nehod. Dálnice ve směru na Ostravu musela být uzavřena. Na jak dlouho dobu bude dálnice uzavřena, na to nedokážeme nyní ještě odpovědět,“ sdělil mluvčí hasičů Jan Ondruch.

Na 270. kilometru D35 u Olomouce ve směru na Ostravu se stala 24. prosince ráno hromadná nehoda šesti aut.

FOTO: HZS Olomouckého kraje , ČTK

Uzavření dálnice si vyžádalo přesměrování dopravy přes centrum Olomouce. Kvůli objíždění uzavřeného úseku se v ulicích Olomouce tvoří dlouhé kolony a doprava se komplikuje.

Další nehody se staly na D1 u Hranic, dálnice je tam ale průjezdná, z místa se odklízejí havarovaná auta.

Pozor na námrazu a ledovku



Do terénu vyrazili se sypači správci cest i v ostatních částech kraje, silnice by zde měly být již většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. V částech regionu však mrholí, na dálnici D35 mezi Olomoucí a Hranicemi snižuje viditelnost sněhové přeháňky, z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na tvorbu námrazy i ledovky upozorňovali meteorologové. Podle nich se ledovka měla začít tvořit po půlnoci na západě republiky a na Moravu měla postoupit do dnešních odpoledních hodin. Výstraha Českého meteorologického ústavu platí až do dnešních 15:00. Pozor by si měli dát nejen řidiči automobilů, ale i chodci.