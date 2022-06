Válek: Přeočkování proti covidu bude zdarma

Přeočkování je podle něj důležité hlavně pro chronicky nemocné a lidi nad 55 let. Nejméně tento podzim bude bezplatné pro všechny. Válek by rád, aby bylo i do budoucna. „Protože je součástí prevence, tak bych rád, aby jakékoliv očkování bylo bezplatné,“ dodal. Jedná se podle něj i o tom, že by z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno každoroční očkování proti chřipce, které mají zdarma jen senioři.