Vakcínu dostanou dřív i dobrovolní hasiči, ale ne všichni

Podle dokumentu ministerstva zdravotnictví o prioritních skupinách spadá část dobrovolných hasičů do kategorie I. B a počítá se pro ně s 25 tisíci dávek.

V současnosti je zmíněných 25 tisíc dobrovolných hasičů zahrnuto do stejné kategorie, jako například lidé od 65 do 69 let, policisté, profesionální hasiči či příslušníci vězeňské služby.