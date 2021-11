Sono u praktika odhalí covidový zápal plic

„Je s velkým podivem, že v současné pandemii máme v rukou metodu, která je během deseti minut schopná u pacienta diagnostikovat covidovou pneumonii, zajistit mu přesnou a dobrou léčbu včas, a téměř nikdo to v ČR nevyužívá,“ řekl Právu praktický lékař David Halata, člen pracovní skupiny pro tuto oblast v rámci Sdružení všeobecného lékařství.

Vyšetření u něj podstoupil letos na jaře například zdravý 31letý muž. Tři dny od pozitivního testu na covid měl teplotu, slabost a byl unavený. „Na plicích nebyl ani poklepem slyšitelný žádný nález,“ popsal lékař. Další hodnoty byly s ohledem na typ nemoci v normě. Za běžných okolností by tak šel domů s doporučením na odpočinek a nasazení paracetamolu.

„Nicméně my jsme měli v ordinaci takzvanou Point of Care Ultrasonografii (POCUS) a na ultrazvuku jsme jednoznačně nalezli difuzní oboustranný B profil. Tento nález je naprosto typický pro covidový zápal plic. Díky tomu byl pacient okamžitě odeslán k hospitalizaci do nemocnice, kde vstupní rentgen potvrdil náš nález,“ vysvětlil Halata s tím, že vyšetření zabralo asi tři minuty.