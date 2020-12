Slovensko zavádí zákaz vycházení

Slovensko hlásí rekordní čísla. A to i bez započítání antigenních testů

Slovensko hlásí rekordní čísla. A to i bez započítání antigenních testů Koronavirus

Na svátky by maximálně dvě domácnosti měly vytvořit tzv. bublinu, v níž se budou během Vánoc setkávat. Tuto bublinu budou muset dodržovat do ukončení zákazu vycházení. Členové bubliny mohou cestovat společně na rekreaci na chatu nebo do apartmánu, kde se setkají jen členové těchto dvou domácností.