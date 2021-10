Protilátkové léky nově i bez prokázání covidu

„Zatím jsme lék u nás v nemocnici aplikovali 150 pacientům, jen malou část z nich k nám poslali praktičtí lékaři, ve většině případů to byli spíš klienti, kteří se k nám dostali třeba od specialistů nebo z jiných klinik v rámci naší nemocnice. Bylo by dobré, kdyby se to dostalo do povědomí a lékaři nám pacienty posílali,“ řekl Právu přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno Petr Husa.