PŘEHLEDNĚ: AstraZeneku už zarazila půlka Evropy. Česko očkuje dál

Podstatně razantněji zareagovalo Dánsko , které jako první země pozastavilo očkování AstraZenekou. Reagovalo na úmrtí pacientky na následky krevních sraženin. Vzápětí se přidalo Norsko . To oznámilo, že v zemi byli krátce po očkování hospitalizováni ve vážném stavu tři zdravotníci s krvácením, krevními sraženinami a nízkým počtem krevních destiček.

EMA a WHO budou jednat o bezpečnosti AstraZeneky, přitom už ji doporučily podávat

EMA a WHO budou jednat o bezpečnosti AstraZeneky, přitom už ji doporučily podávat Evropa

Z mimoevropských zemí to bylo Thajsko , Konžská demokratická republika a Indonésie .

Polsko vs. covid: pomůže nám už jen rychlé očkování, doufají lékaři

Polsko vs. covid: pomůže nám už jen rychlé očkování, doufají lékaři Koronavirus

Česko zatím podávání preparátu nepřerušuje. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nebyla prokázána souvislost s případy výskytu krevních sraženin. Pokračování v očkování AstraZenekou potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplynulo to podle něj z úterního jednání vládní rady pro zdravotní rizika. Premiér řekl, že se na zdravotní rizika ministra zdravotnictví Jana Blatného ptal. „On odpověděl, že je hematolog, že tomu rozumí a ČR bude pokračovat dál v očkování,” prohlásil Babiš.

Obdobně se vyjádřil šéf polského resortu zdravotnictví Adam Niedzielski. Podle něj výhody očkování převažují nad možnými riziky vakcíny. Žádný z nežádoucích účinků po podání preparátu v Polsku zatím nenaznačuje, že by očkování souviselo s případy krevních sraženin, dodal Niedzielski. Varšava se bude řídit doporučením EMA.

Vzápětí přišly pochybnosti o její účinnosti u starších lidí. V lednu se například v německých médiích objevily informace o tom, že není účinná pro lidi starší 65 let. Německo proto doporučilo, aby se touto látkou očkovali spíše mladší lidé. Tento názor sdílela i Itálie, Rakousko, Dánsko či Rumunsko a odborníci v těchto zemích doporučili očkovat AstraZenekou lidi do 55 let.