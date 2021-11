Pořadatelé vánočních trhů zvažují kvůli zákazu žalobu

„Znamená to konec. Prodejci jsou zoufalí, my také. To, co vláda udělala, je šílené. Rozhodla se z hodiny na hodinu a na nic nás neupozornila,“ zlobil se. Chce se přitom připojit k žalobě, již někteří provozovatelé chystají. Strohschneider uvedl, že prostor se stánky rozhodně nebudou vyklízet. „Ani prodejci nechtějí odejít. Počkáme, co se bude dít,“ řekl.