ON-LINE: Epidemie v Německu se horší osmým dnem v řadě

6:34 - Pětimilionové město Melbourne se chystá na konec tvrdé úzávěry. Celá řada opatření skončí v noci na pátek místního času. K zrušení omezení úřady přistoupily, protože ve státu Viktorie, kterého je Melbourne správním střediskem, je naočkováno proti covidu-19 alespoň 70 procent lidí starších 16 let, uvedla agentura Reuters. Podle místního tisku byla uzávěra platná v Melbourne a okolí nejdelší na světě.

6:31 - Francouzští poslanci souhlasili v noci na čtvrtek se zákonem, který umožní prodloužit používání covidových certifikátů v zemi. Pokud text schválí i Senát, ve Francii bude možné požadovat předložení covidového certifikátu do 31. července příštího roku, informovala agentura AFP. Proti prodloužení lhůty hlasovala opozice, podle vlády je však opatření nutné kvůli možnému zhoršení epidemiologické situace.

6:26 - Bílý dům zveřejnil některé detaily očkování proti covidu-19 dětí ve věku 5 až 11 let, které by mohlo začít na začátku listopadu. Americká administrativa nyní čeká na posouzení očkovacího preparátu ze strany amerických regulačních úřadů, distribuovat vakcíny pro děti chce začít několika málo hodin po schválení, uvedla agentura AP. Očkovat by se mělo u lékařů, v lékárnách i na školách.