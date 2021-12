Očkování šedé zóny: V Německu to jde, tak proč ne v Česku?

Určitě si nemyslím, že je dobře říct: přijeďte do České republiky, my vás naočkujeme

„Pokud bude Ukrajina potřebovat pomoc pro své občany, co se týče očkování, tak budu podporovat, aby jim EU dodala očkovací látky a pomohla jim proočkovat občany. Určitě si ale nemyslím, že je dobře říct: přijeďte do České republiky, my vás naočkujeme,“ řekl Právu ministr Válek.

S tím, že je dostatek vakcín pro všechny a nikdo by nikomu termín zřejmě neblokoval, to podle něj není tak jisté. Podotkl, že každá země má dnes již dostupné očkování, a nevidí důvod, proč by kvůli tomu někdo cestoval jinam. Zpřístupnit vakcinaci komukoliv, kdo na otočku přijede do Česka, však nepovažuje za vhodné.