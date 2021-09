Očkování dětí ve věku 5 až 11 let? Hned tak to nebude

Žádost povolit očkování pro děti od 5 do 11 let bude podána podle mluvčího společnosti Pfizer v řádech měsíců. Schválení Evropská léková agentura (EMA) vydávala doposud v případě dospělé vakcíny a té pro děti 12+ zhruba po třiceti dnech od podání. Pak už je proces zahájení vakcinace v řádech dnů.

Například po schválení první vakcíny Pfizer/BioNTech 19. prosince 2020 se u nás už 26. prosince začalo očkovat.

Jak už Právo informovalo, podle hlášení hygienických stanic narůstá počet covid pozitivních do 18 let v denních přírůstcích v průměru o více než třetinu.

„Varianta delta je extrémně nakažlivá pro všechny a není nijak překvapivé, že se více šíří mezi dětmi, protože dospělá část populace je více imunní díky částečné proočkovanosti. A děti se nyní vrátily do kolektivů a nejsou očkované, nebo jen málo, což vytváří dobré podmínky pro šíření viru,“ popsal současnou situaci šíření nákazy Právu Daniel Dražan, praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České vakcinologické společnosti a skupiny MeSES.

Ani v tuto chvíli však podle Aleny Šebkové, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů, zájem ze strany rodičů o očkování dětí neroste.

Česko se v situaci, kdy rostou čísla dětí nakažených covidem, rozhodlo předobjednat 700 tisíc vakcín od Pfizer/BioNTech pro mladší děti. S očkováním se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začne až po schválení u EMA. Slovensko na schválení nečekalo, děti v tomto věku se tam mohou očkovat od 9. září.

Rychlá reakce ze strany Česka přišla po oznámení výrobce vakcíny, že má předběžné výsledky klinických studií a bude urychleně žádat o schválení regulační úřady.

Šéf firmy Pfizer Albert Bourla v prohlášení uvedl, že vzhledem k šíření nakažlivější varianty delta vzrostl od letošního července počet nákaz koronavirem u dětí v USA o 240 procent. To je podle něj dobrým důvodem pro to, aby firmy zažádaly o možnost očkovat i děti od pěti let.

„Společnosti Pfizer a BioNTech oznámily výsledky z přelomu druhé a třetí fáze klinického zkoušení (třetí fáze probíhá, pozn. red.) vakcíny proti onemocnění covid-19 u dětí ve věku 5 až 11 let. Společnosti plánují předložit tato data EMA k registraci, co nejdříve to bude možné. Předpokládáme do konce roku,“ řekl Právu Tomáš Sazima, mluvčí Pfizer v ČR, a popsal průběh studie, která prokázala silnou odpověď dětského imunitního systému.

„Probíhající klinická studie je navržena tak, aby hodnotila bezpečnost, snášenlivost a imunogenitu vakcíny ve dvoudávkovém schématu. Druhá dávka je aplikována přibližně po 21 dnech po první. Ve studii bylo zahrnuto 2268 dětí a byla jim aplikováno 10 µg mRNA (dospělí 30 mikrogramů, pozn. red.) vakcíny v jedné dávce. U dětí ve věku 5 až 11 let byla vakcína dobře snášena a byla prokázána silná imunologická odpověď s robustní tvorbou neu­tralizačních protilátek,“ uvedl Sazima a dodal: „Nežádoucí účinky byly srovnatelné s těmi, které byly pozorovány u osob ve věku 16–25 let.“

Obě společnosti se chystají zřejmě ještě letos zveřejnit výsledky studie dopadů vakcíny u dětí ještě mladších, mezi dvěma a pěti lety a následně od šesti měsíců do dvou let. Těm by byly podávány dvě injekce po třech mikrogramech účinné látky. „Ohledně probíhajících klinických studií dětí ve věku 6 měsíců až 2 roky a ve věku 2 až 5 let můžeme sdělit, že vyhodnocení výsledků očekáváme ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku,“ řekl Právu Sazima.

Studii ohledně účinnosti a bezpečnosti své vakcíny u dětí mladších 12 let provádí i společnost Moderna.

Zatím jen na zodpovědnost lékaře

Podobně jako na Slovensku bez schválení příslušnými úřady očkují zdravotníci děti také v Izraeli. Zatím jen ty, jimž hrozí vážné komplikace v případě nákazy koronavirem. To připustil před dvěma týdny i ministr Vojtěch. Lékař se může individuálně rozhodnout, že dítěti vakcínu podá bez schválení, takzvaně off label, lze to podobně jako u jiných zatím neschválených léků.