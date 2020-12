Německo staví očkovací centra ostošest. V Česku Babiš teprve navrhuje zmocněnce

A teď se přesuňme na jihovýchod. V Česku vláda teprve představí vládního zmocněnce pro očkování. Měl by se jím stát bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten dnes v ČT přiznal, že v přípravách na očkování Česko zaspalo.

Německo, vzor pro všechny

Německé ministerstvo zdravotnictví požádalo vedení jednotlivých spolkových zemí, aby byla očkovací centra připravena do 15. prosince.

„Požádali jsme spolkové země, aby byly připraveny do 15. prosince. A jsme si jisti, že budou,“ řekl Hanno Kautz, mluvčí německého ministerstva zdravotnictví.

Německo chce rychle proočkovat co nejvíce lidí a vakcinační centra se budují. „Chceme být rychlí a v nemocnicích na to prostě není prostor,“ řekl Kautz. Ministerstvo zdravotnictví sice neposkytlo čísla o tom, kolik očkovacích středisek má být do úterý připraveno, ale většina spolkových zemí finišuje.

„Bude to těsné, ale zvládneme to. Je to má povinnost,“ prohlásil Albrecht Broemmer, hlavní plánovač šesti očkovacích center v Berlíně. Cílem je proočkovat v metropoli 450 tisíc lidí – přes 10 procent populace – do tří měsíců.

Například Hesensko už před týdnem uvedlo, že má připraveno 28 center s kapacitou očkovat 28 tisíc lidí denně. Michael Schaich, mluvčí ministerstva vnitra, uvedl, že operace byly testovány včetně „bezproblémového logistického řetězce“. „Jsme dobře připraveni,“ řekl.

Očkovací centrum zřízené na výstavišti ve Stuttgartu. Foto: Profimedia.cz

Spolková země Bádensko-Württembersko zřizuje devět velkých center pro 11 milionů lidí, přičemž v lednu má být přidáno dalších 44 očkovacích míst.

Sasko má mít 13 očkovacích center a dalších 13 mobilních týmů, které budou aplikovat vakcínu v domovech pro seniory.

Na mnoha místech Německa budou centra připravená ještě dříve, než bude mít Německo vakcínu k dispozici. Očekává se, že Evropská unie by měla očkovací látky firem Pfizer/BioNtech schválit během prosince.

„Je lepší mít připravená očkovací centra a mít zpoždění s vakcínou, než aby to bylo obráceně: mít vakcínu a žádná očkovací střediska,“ řekl ministr zdravotnictví Jens Spahn minulý týden, když navštívil nové očkovací středisko v Düsseldorfu, které zvládne aplikovat vakcínu u 2800 lidí denně.

Vakcína by se měla aplikovat během několika minut, očkovací centra ale budou mít čekárny, kde budou lidé muset strávit půl hodiny. Během tohoto času budou sledováni ohledně nežádoucích účinků. V centru by mělo být zhruba 20 lékařů a 150 zaměstnanců a dobrovolníků. Broemmer uvedl, že například Berlín jednal s leteckými společnostmi, včetně společností Lufthansa a easyJet, o využití letušek, které by mohly při vakcinaci pomoci, neboť mají výcvik první pomoci.

Problémem bylo ale získání speciálních mrazniček pro skladování očkovacích látek. „To byla výzva,“ řekl Broemmer. Existují tři pro celý Berlín, což má být dost pro to, aby se v nich uložilo 900 tisíc dávek vakcíny Pfizer-BioNTech, které doufá, že obdrží. Z bezpečnostních důvodů nebude zveřejněno, kde se nacházejí.

Deník Washington Post vyzdvihuje přístup a obdivuje pečlivost, s jakou Německo přistupuje k akci nebývalých rozměrů. Podle deníku by si nejen Spojené státy, ale i další země měly vzít z Německa příklad, když hledají způsoby, jak co nejrychleji proočkovat co nejvíce populace.

Současně upozorňuje na časový tlak, protože skladování vakcín firem Pfizer/BioNtech je velmi náročné. Vakcína může přežít jen asi pět dní poté, co byla rozmrazena z minus 94 stupňů. Dodává se v zásobnících po zhruba tisícovce dávek. Odborníci proto naléhají, aby lidé chodili na centrální místa, která mohou pojmout co nejvíce lidí.