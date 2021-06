Některým vyléčeným se po covidu vrátila rakovina

„Jde například o případy žen, které se cítily po léčbě rakoviny prsu zcela zdravé, my tomu říkáme v remisi, i deset až osmnáct let. A když přišly po prodělání covidu, už měly metastázy,“ řekla Právu profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Není to nic zas až tak neobvyklého. Pozorovali jsme takový efekt i například u vyléčeného pacienta po prodělání těžší chřipky. Imunita za normálního stavu drží zbytky nádoru na uzdě,“ řekla onkoložka.

Vybaví si i konkrétní příběh pacientky. „Této ženě je nyní pětapadesát let. Před dvanácti lety jsem ji léčila s agresivním typem nádoru prsu. Měla postižené i uzliny. Absolvovala chemoterapii, operaci i ozařování. Dopadlo to dobře. Byla v remisi,“ popisuje případ Tesařová.

„Letos přišla na pravidelnou kontrolu, stěžovala si jen na to, že stále pokašlává poté, co prodělala covid. Měla středně těžký průběh, léčila se doma, ale byla dušná a měla několik dnů teploty,” dodala.

„Karcinom se skutečně po dvanácti letech vrátil. Jde o hormonálně závislý nádor, takže jsme zvolili hormonální léčbu a podařilo se nám její stav stabilizovat. Ale bylo už pozdě na to, abych ji dokázala úplně vyléčit,“ přiznala Tesařová.

„Nemělo by se vše svádět na postcovidový syndrom. Lidé, zvláště ti, kteří mají za sebou léčbu agresivnějšího nádoru, by měli raději podstoupit vyšetření a lékaři by je měli následně velmi pečlivě kontrolovat,“ dodala onkoložka.