Návrh ministra zdravotnictví vyvolal bouři, Babiš ustupuje

Podle něho by mohl hlavní hygienik rozhodovat o mnoha věcech de facto svévolně. „Kdykoli by mohl dojít k závěru, že hrozí epidemie, a začít zavírat školy, obchody či stanovovat maximální počty lidí na akcích,“ komentoval návrh.

Jan Kysela také z pražských práv upozornil, že návrh přesouvá pravomoci z vlády, která podléhá kontrole Sněmovny, o stupeň níž. „Už to není ministr jako politická osoba v čele resortu, ale úředník – hlavní hygienik, kdo rozhoduje. A to mi nepřijde úplně nejšťastnější,“ řekl Kysela Novinkám.

Domnívá se, že resort zdravotnictví má až diktátorské pravomoci v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví již nyní a návrh to pouze umocní. Podle něho by se tak významná změna struktury hygienické služby neměla dělat během pár dnů. Reagoval tak na sdělení ministra, že vláda požádá o schválení novely ve stavu legislativní nouze.

Pro politiky, kteří připouštějí, že centralizace hygienické služby pod státní hlavičku by v krizi byla dobrá, je velkým problémem to, že Blatného návrh počítá s monitoringem lokalizace telefonů nakažených. Mluví o šmírování, o Velkém bratrovi a o nedostatečné kontrole nakládání s osobními údaji.

„Nechceme nikoho sledovat. Soukromí je svaté, určitě to není zlý úmysl,“ reagoval na kritiku premiér. „Nikdo nemá zájem bezdůvodně sledovat lidi. Jestli to bude problém, tak se to dá pryč,“ řekl Právu s tím, že návrh zatím podrobně nezná.

Jak Právu řekl vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, ministerstvo zdravotnictví se snažilo dát do návrhu vše, co ve vývoji chytré karantény vyhodnotilo jako problém.

„Když jsme dělali vzpomínkové mapy, tak nebylo o co se opřít. Bylo to těžké pro operátory vzhledem k GDPR. My to potřebujeme jen pro účel vzpomínkových map. Takže když se to zahodí, tak zahodíme vzpomínkové mapy,“ prohlásil.