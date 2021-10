Ministerstvo před volbami projedná zpřísnění opatření

„Vyhodnotíme čísla a rozhodneme se, co dál. Plošná opatření ale nebudou typu uzavírání provozoven, budou to režimová opatření,“ řekla Svrčinová.

Už začátkem září hygienička nastínila, že by se mohly zpřístupnit restaurace jen lidem s rezervací. Vrátit by se mohla výdejní okénka v modelu „click and collect“, tedy klikni a vyzvedni, nebo omezení účastníků na hromadných akcích.