Mapa odběrových míst na covid-19 v ČR a kde se testuje nejlevněji

I když se výsledky zpravidla rozesílají do 24 až 48 hodin po odběru, zařízení si také mohou účtovat řádově tisícikoruny za zpracování výsledků testu do několika hodin. Extrémním případem je odběrové místo na Letišti Václava Havla v Praze, kde provedení testu z výsledkem do 3 hodin stojí 7500 korun.

Liberecký kraj disponuje v současnosti jen třemi odběrovými místy, z nichž samoplátce přijímá jen liberecká nemocnice a nově i nemocnice v Jilemnici. Zatímco zde konečná cena činí 1756 korun, v Liberci si k testu účtují i poplatek 500 korun. Během září by v kraji mělo pro samoplátce vzniknout další odběrové místo, a to v České Lípě.

V kraji je nyní v provozu šest odběrových míst, samoplátce nepřijímá jen nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Administrativní poplatek 200 korun si k testu účtují nemocnice v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Výsledky by všude měli být dostupné do 24 hodin, fakultní nemocnice v Hradci Králové domlouvá předání výsledků individuálně.

V Pardubicích by od poloviny září mělo být v provozu další odběrové místo ve spolupráci s Laboratoří lékářské genetiky. Podle informací na jejich webových stránkách by cena testu i s potvrzením neměla přesáhnout 1700 korun, nicméně podle informací Novinek se výsledná cena může ještě změnit.

V kraji je zřízeno pět odběrových míst, která všechna přijímají samoplátce. Vzhledem k tomu, že se nachází v nemocnicích zřizovaných krajem, mají všechna stanovenou jednotnou cenu za test 1756 korun. Výsledek by všude měli lidé obdržet do 48 hodin.

V Jihomoravském kraji je zřízeno dvanáct odběrových míst. Samoplátce v současnosti přijímají všechna zařízení kromě znojemské nemocnice. Cena za testování se v kraji pohybuje v rozmezí od 1700 do 2000 korun. Výsledky by lidé měli dostávat zpravidla do 24 až 48 hodin. Výjimkou je brněnská Cytogenetická laboratoř, která upozorňuje, že výsledky mohou být lidem k dispozici do 3 pracovních dnů.