Jak se vinou covidu vyvíjela nadměrná úmrtnost: Nejhorší byl listopad

Zatímco Belgii se ale z nejhoršího podařilo vyhrabat a ke konci ledna letošního roku už se dokonce dostala do záporných čísel (to znamená, že úmrtí má méně, než se podle průměru z minulých let očekávalo), Česku se od listopadu podařilo křivku snížit jen na 45 procent nad průměr. Vede si například výrazně hůře také oproti státům jako USA či Brazílie, které patří v absolutních číslech koronaviru mezi špičku.