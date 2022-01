Itálie schválila povinné očkování pro lidi od 50 let

Italská vláda ve středu na svém zasedání schválila povinné očkování proti nemoci covid-19 pro lidi starší 50 let, a to nejen pro Italy, ale i rezidenty. Už od 15. února bude pro lidi v tomto věku platit povinnost prokázat se v práci takzvaným superzeleným pasem, který potvrzuje buď očkování, nebo nedávné prodělání covidu-19. Podle agentury AFP je z 59 milionů obyvatel Itálie 28 milionů starších 50 let.