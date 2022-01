Čtvrtou dávku zpochybňují i v Izraeli. Časté očkování imunitní systém unaví, varují profesoři

Viry ale neustále mutují a vyvíjejí se, nevracejí se rok co rok beze změny. „Stejně jako u chřipky se každý rok setkáváme s jiným virem. Je proto velmi důležité, aby byla zachována tato flexibilní množina buněk,“ řekl Melamed, protože to podle něj poskytuje nejúčinnější odpověď na virus, když mutuje.

Když lidé dostanou čtvrtou dávku stejné vakcíny, posílí se podle něj vysoce specifické buňky imunitního systému na úkor těch flexibilních. To může podle jeho slov vést k situaci, kdy je mnohem obtížnější reagovat na nové varianty. Imunitní systém se podle něj stane vysoce specializovaným, ale ztratí svou flexibilitu.

Bylo by podle jejích slov podstatně efektivnější „investovat úsilí do očkování těch, kteří nedostali ani jednu z předchozích tří dávek, než okamžitě očkovat čtvrtou dávkou“.

To by však podle ní vyžadovalo mnohem větší úsilí, protože se jedná o lidi, kteří se z nějakého důvodu nenechali očkovat vůbec. „Získali bychom více jejich očkováním než investováním do čtvrté očkovací kampaně,“ uzavřela profesorka.