Covid zmrazil na východě Moravy život

Holiš argumentuje náporem nově nakažených na všechny nemocnice v kraji. „Nemocnice jsou ve vážné situaci, těsně před maximálními kapacitami. Zdravotníci už nemohou řešit základní péči, jak by si přáli. Nemocnice jsou z větší části naplněné pouze covidovými pacienty,“ vysvětlil hejtman s tím, že počty nově nakažených na východě dále porostou.

„Pohybujeme se za Zlínský kraj na 370 pacientech na standardních odděleních. Roste to poměrně rychle. O patnáct až dvacet pacientů denně. Denní přírůstky jsou větší než úbytky. Ale velká část pacientů zemře a kvůli tomu ten nárůst není tak vysoký,“ říká Tomáš Gabrhelík, hlavní koordinátor lůžkové covidové péče a primář oddělení ARO Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Omezením společenského života myslí hejtman zrušení akcí pořádaných pro více než sto lidí. „Sportovní utkání bez diváků, případně do kapacity sto diváků. Akce nad sto lidí by neměla v kraji proběhnout,“ naznačil Holiš.

Zlínský primář: Řeknu to natvrdo. Nápor zatím není tak vysoký proto, že část pacientů zemře

Rozhodnutí o zákazu akcí nad sto lidí a o omezení společenského života má po konzultaci s krajem, nemocnicemi i ministerstvem zdravotnictví vydat hygiena, a to nejpozději do pátku. S účinností od pondělí či úterý. „Tímto opatřením se pokusíme snížit počty pozitivních nárůstů covidu-19 ve Zlínském kraji,“ podotkla hlavní krajská hygienička Eva Ševčíková.

Ředitelé nemocnic Zlínského kraje apelují na veřejnost v souvislosti s dodržováním koronavirových opatření. „Začněte uvažovat, vezměte rozum do hrsti a přestaňte být sobečtí,“ žádá ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

„My zdravotníci se na to všechno díváme a všechna ta tíha pak leží na nás v nemocnicích. Tak nám proboha pomozte. Může se stát, že někdo z vašich příbuzných, kteří trpí jinou nemocí, se k nám nedostane. Nebudeme mít kapacitu nebo personál,“ uzavřel apel.

Za posledních sedm dní bylo k úterý v kraji 1299 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Po Olomouckém kraji, kde je za týden 1422 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel, je to druhý nejvyšší údaj mezi kraji v zemi. Nemocnice ve Zlínském kraji omezily plánované operace, pomáhají v nich vojáci.

„My už jsme se do této situace dostali minulý týden, kdy jsme chystali takzvané ARO II. Museli jsme jednoho pacienta odvézt do Fakultní nemocnice v Brně,“ řekl Právu mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil. O tom, které nemocnice převezmou péči o nové pacienty z Kyjovska ve vážném stavu, bude rozhodovat podle aktuální situace krajský koordinátor.

Z moravských nemocnic je situace co do zaplněnosti lůžek sice nejhorší v Kyjově, ale další zdravotnická zařízení se k tomu stavu blíží. Mluvčí upozornil na to, že nemocnice už narazila na personální strop. Starat se o pacienty na dýchacích přístrojích nemůže každá zdravotní sestra, a už vůbec ne dobrovolníci.